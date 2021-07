50 jaar geleden stierven moeder en 4 kinderen bij woningbrand: ‘Brandweer huilde van machteloosheid’

,,De politie wilde dat mijn vader mee ging om de kinderen te identificeren in het ziekenhuis. Maar mijn moeder zei: ‘Doe jij dat maar, dat kan je vader niet aan’. En dat was ook zo, dat had hij echt niet aan gekund. Ik wel? Ja, ik wel, maar natuurlijk raakt het je. Maar ik was een jongen van twintig, ik kon daar wel tegen. Weet je, je had zelf geen kinderen. Dat het me nu zo raakt? Ik heb kinderen, vier kleinkinderen in die leeftijd.” Henk van Wanrooij schiet vol: ,,Die kinderen, dat vind ik zo moeilijk, dat je weet wat ze moeten hebben doorgemaakt.”