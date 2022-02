50 jaar handbalgeschiedenis in Uden: ‘Er zijn hier families met kinderen ontstaan’

Herinneringen aan 50 jaar Helios, die hebben club-, bestuurs- en feestcommissieleden Ludwien Verhoeen (59) en Peggy Wagemans (52) wel. Aan internationale toernooien, feestjes, kampioenschappen én prijzen die net niet werden gepakt. En met het naderende jubileumprogramma, dat grotendeels nog geheim is, komen er ongetwijfeld binnenkort meer mooie herinneringen bij. ,,Al was het in de afgelopen jaren soms ook best kantje boord, het voortbestaan van Helios. We zijn een kleine club, en je hebt toch vrijwilligers nodig. Dat gaat niet zo makkelijk meer als vroeger’’, vertellen de twee. ,,Dat we nu dus ons vijftigjarig bestaan mogen vieren, is best bijzonder. Je maakt in al die jaren toch een hoop mee, zo met elkaar.’’

Feestje voor iederen

Eigenlijk is heel 2022 een feestjaar voor Helios, dat zo’n 130 leden heeft. Zo werd er al een nieuw clublogo gepresenteerd. De ‘grote afsluiting’ vindt plaats op 15 oktober. Wat er allemaal gaat gebeuren wil Wagemans nog niet verklappen, maar ze is ervan overtuigd dat het een mooi feestje wordt. ,,Het wordt een feestje voor iedereen. We hebben activiteiten voor de jeugd en volwassenen’’, aldus de Udense, die ook al prijsgeeft dat er een feest wordt gehouden bij een collega-sportclub in Uden. En er komt een reünie, waarvoor ze nog oud-leden zoeken. ,,Om oude verhalen van toen te herbeleven, maar ook om oud-leden die niet meer onder ons zijn te herdenken. In de loop der jaren hebben we afscheid moeten nemen van verschillende mensen.’’

Gratis tenues

Wanneer Verhoeven en Wagemans gevraagd wordt naar de hoogtepunten van een halve eeuw Helios, zijn kampioenschappen niet de eerste gebeurtenissen die ze noemen. ,,Voor mij zijn het de jeugdweekenden. Die zijn een hele happening. De oudere jeugd zorgt voor dan de jongeren. Dat is altijd heel mooi om te zien’’, aldus Verhoeven. Wagemans: ,,Ik denk gelijk aan het feit dat leden niet hun eigen tenues hoeven te kopen. Dat doet de club. Voor een kleine vereniging als Helios, is dat heel bijzonder. Het mooie ervan is dat je aan de tenues niet kunt zien wat iemand in de portemonnee heeft’’, vertelt ze glunderend.

Spandoeken

Niet alles is meer zoals vroeger bij de club, die tegenwoordig alleen nog maar in de zalen van de Stigt in Uden en de Wervel in Volkel speelt en niet zoals eerst ook buiten op asfalt. Bij voetbalclub FC Uden had de vereniging daar een eigen veld. En er is de laatste jaren nog wat veranderd, merken de twee. ,,Vroeger was de verbinding groter. Zaten we hele zondagen bij de club op de tribune om andere teams aan te moedigen, met zelfgemaakte spandoeken. Dat is nu jammer genoeg niet meer.’’

In de toekomst hoopt de club misschien uit te breiden, al moet er wellicht wel meer worden samengewerkt met omliggende clubs. En dan op naar 50 jaar meer Helios, aldus de twee. ,,De club is veel meer dan een handbalvereniging’’, vertellen Wagemans en Verhoeven. ,,Er zijn hier families met kinderen ontstaan en vrienden voor het leven. Schitterend, toch?’’

Wie zich wil aanmelden voor de Helios-reünie, kan dat doen via de Facebookpagina van de vereniging.