59 leerlingen, maar geen zorgen over de toekomst op superkleine school in Boerdonk op eerste schooldag

Gemeente Maashorst wil geen horeca bij Volkels congrescen­trum

VOLKEL/DEN BOSCH - De gemeente Maashorst moet binnen een week de bestuursrechter in Den Bosch een stuk sturen waaruit blijkt dat horeca bij het Volkels congrescentrum Loods 7a in strijd is met het gemeentelijk beleid. Er zijn zorgen over geluidsoverlast.

1 september