60 jaar getrouwd, met ups en met downs

De uit Schijndel afkomstige Richard (88) en de in Veghel ter wereld gekomen Pieta (84) hebben elkaar in Mariaheide op de kermis leren kennen. Hoe lang dat geleden is? ,,Poeh, even denken", zegt Pieta. ,,Ik was toen 20 jaar oud, mijn man 25. Na drieënhalf jaar verkering zijn we met elkaar getrouwd. Sindsdien hebben we onze ups en onze downs. Als ik zou zeggen dat het altijd goed zou gaan, zou dat hypocriet zijn.”

Niet eenzaam

Richard heeft lange tijd bij Mars gewerkt, Pieta is altijd van het huishouden geweest. ,,Ik heb ook lange tijd vrijwilligerswerk in de Peppelhof gedaan. Ik stond achter de bar, maar ben daar in januari mee gestopt vanwege een knie-operatie. We hebben altijd gewerkt en komen onze tijd nu gelukkig ook goed door. We zijn niet eenzaam.”

Quote Het overlijden van mijn broer heeft mijn ouders tot op de dag van vandaag tot op het bot geraakt Patricia (dochter)

Het leven van het echtpaar draait voornamelijk om familie. Ze kregen drie kinderen, waarvan twee dochters en een zoon. Dolgelukkig waren ze met z'n vijven, totdat het noodlot 37 jaar geleden toesloeg. Dochter Patricia vertelt: ,,Onze broer is in 1983 door een auto-ongeluk om het leven gekomen. Dit heeft mijn ouders tot op de dag van vandaag tot op het bot geraakt. Hij wordt nog elke dag enorm gemist.”

Al 60 jaar lief en leed

Richard en Pieta hebben het niet altijd even gemakkelijk gehad, maar kennen gelukkig ook veel lichtpuntjes in hun leven. Zoals hun vijf kleinkinderen. ,,Daar zijn ze enorm trots op", vervolgt dochter Patricia. ,,En wij zijn op onze beurt supertrots op onze ouders dat ze zestig jaar lief en leed hebben mogen delen. We hopen dat ze nog vele jaren samen mogen doorbrengen."