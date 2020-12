600.000 mensen uit regio's Tilburg, Den Bosch en Oss naar Veghel voor coronavaccinatie

Luuk uit Veghel maakt bijzondere versie van 'Last Christmas’

18 december VEGHEL - Variaties op het Wham!-nummer Last Christmas zijn er in overvloed, maar sinds deze week is er nóg een bijzondere versie bij. Gemaakt door Luuk Derksen uit Veghel. Dat is volgens zijn ouders extra knap vanwege zijn verstandelijke beperking.