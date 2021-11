65-jarig jubileum echtpaar Westerveld-van der Aar: ‘Zolang je maar genoeg samen deelt’

UDEN - ,,Bij Piet thuis ontmoetten we elkaar, ik was bevriend met zijn zus. Op dansles zag ik hem weer en zo is het gegroeid”, vertelt Ine Westerveld-van der Aar (86). Inmiddels hebben Piet (90) en Ine Westerveld lief en leed gedeeld en waren ze op 7 november 65 jaar getrouwd.

Na vier jaar verkering te hebben gehad, trouwde het stel op 7 november 1956 voor de wet in Heemstede en op 11 oktober 1958 voor de kerk in Haarlemmerliede. Oorspronkelijk komt Piet uit Heemstede en Ine is geboren in Haarlemmerliede. Na hun trouwen gingen ze in Haarlem wonen.

Met EMI mee naar Uden

Piet werkte vanaf 1954 bij EMI (grammofoonplaten toentertijd) in Heemstede en toen het bedrijf naar Uden verhuisde, gingen Ine en Piet mee richting Brabant. Ine werkte als hulp in de huishouding, als coupeuse en deed vrijwilligerswerk in verzorgingstehuizen. Het echtpaar kreeg samen twee kinderen en vijf kleinkinderen. Het eerste kleinkind is overleden.

Piet en Ine deelden al die jaren lief en leed samen. ,,Het is geven en nemen in een huwelijk. Het is logisch dat je niet alle dagen overal hetzelfde over denkt. Zolang je ook maar genoeg samen deelt”, zegt Ine. Piet puzzelt en kaart graag voor de hobby en Ine zat geregeld achter de naaimachine. Dat doet ze nu niet meer, maar ze kaart en leest wel veel.

Portemonnee vergeten op eerste date

Of het liefde op eerste gezicht was, weet Piet niet meer. Maar het eerste afspraakje is hem altijd goed bijgebleven. ,,De eerste keer dat we afspraken, gingen we naar de film. Piet zou betalen, maar hij was zijn portemonnee vergeten”, zegt Ine lachend. ,,Dat heeft hij nog lang moeten horen, zeker van mijn broers.”