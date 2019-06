7th Sunday en Harmony of Hardcore willen het gezellig houden, zónder roken

Noodweer teistert vooral Volkel en Odiliapeel: ‘Het leek alsof de wereld ver­ging’

5 juni VOLKEL/ODILIAPEEL- Het noodweer van dinsdagavond heeft vooral in Volkel en Odiliapeel voor veel schade en overlast gezorgd. In beide plaatsen zijn in totaal zeker 50 heel grote eiken omgewaaid, met name aan de Hoge en Lage Randweg in Volkel en de Oudedijk in Odiliapeel. Een paar bomen zijn op huizen gevallen. Voor zo ver bekend is er geen persoonlijk letsel.