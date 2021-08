825 man publiek ziet spektakel van jubilerend Kersouwe

Vuur, koetsen met paarden die over het podium rijden, schietende soldaten, een puber die half ontkleed met een dame van lichte zeden in een kamertje verdwijnt en een standrechtelijke executie: de theatergroep van De Kersouwe wilde spektakel. Het stuk De Bende van Jan de Lichte hééft spektakel. Het is de derde keer dat de Heeswijk-Dintherse toneelgroep grijpt naar het stuk over de Vlaamse roversbende uit de achttiende eeuw, die als signatuur een zwarte doek achterliet als de buit binnen was. ,,Dit was inderdaad de derde keer dat we het speelden,” zegt Sander van de Gevel. Hij was de laatste keer, in 1992, de hoofdrolspeler Jan de Lichte. ,,Toen was ik 21, nu 50. Ik zou de rol geweigerd hebben, als ik hem had gekregen. Jan de Lichte hoort een jongeling te zijn, en het is heerlijk om een slechterik te spelen.” Van de Gevel tekende wél voor de rol van Baru, de slechterik in het verhaal, die als hoofd van de Franse politie ook rooft en steelt, maar dan niet bestraft wordt. In tegenstelling tot de bende van rovers die constant de Franse soldaten op hun hielen hebben.