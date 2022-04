85 jaar oud? In niet oubollig theaterstuk wordt het lot van ouderen verwoord

,,De afgelopen jaren zijn er maar weinig goede theaterstukken geschreven die niet oubollig zijn en geschikt voor senioren’’, zegt regisseur Sofie van den Krommenacker. Bijna een jaar geleden kwam ze in contact met Udenaar Tinie Kardol, nadat ze een boek van hem had gelezen. Hij vertelde haar dat hij een roman aan het schrijven was met de titel De Staatsinjectie, waarin iemand op hoge leeftijd de hoofdrol vertolkt. Van den Krommenacker: ,,Dat triggerde me. Toen wist ik: ‘Daar moet ik iets mee’. We maakten al snel de afspraak om te kijken of we teksten uit het boek konden gebruiken voor een theaterstuk.’’