900-jarige norbertijnen van de Abdij van Berne presenteren glossy en jubileumbier in Heeswijk-Dinther

Na de eucharistieviering van 10.30 uur biedt abt Denis Hendrickx het eerste exemplaar van een speciale editie van Klooster en een eerste fles speciaal gebrouwen jubileumbier aan aan tv-presentatrice en schrijfster Helle van der Wijst.

Hendrickx mocht voor dit zomernummer de eindredactie voeren rond het centrale thema ‘feest’ , waarmee het Brabants kloosterleven in het middelpunt van de belangstelling staat. Niet alleen namelijk vieren de norbertijnen het stichten van hun orde 900 jaar geleden door Norbertus van Gennep, maar er is meer in Brabant dit jaar: 750 jaar Norbertinessen van Catharinadal in Oosterhout, 600 jaar kruisheren in Sint-Agatha en 300 jaar Clarissen in Megen.

‘Opdat Berne het licht moge verspreiden‘

Uit het rijk met beelden uitgeruste magazine wordt de Norbertijnse eigenheid duidelijk: een voortdurend op zoek zijn naar een vruchtbare mix tussen het leven en werken binnen de leefgemeenschap van de abdij en de gerichtheid naar buiten, de oren en ogen open houden voor de samenleving. In de glossy wordt het gezegde ‘Berna uit Lucerna’ - ‘Opdat Berne het licht moge verspreiden’ - uitgelegd.

Volledig scherm Archieffoto: abt Denis Hendrickx geniet van een Abt-generaal Quadrupel. © Thomas Segers/Van Assendelft

Sint Norbertus jubileumbier

Het kloostermagazine is vanaf zondag meteen te koop in boekhandel Berne voor een bedrag van 9,95 euro. Ter gelegenheid van het negende eeuwfeest is het speciaal jubileumbier Sint Norbertus gebrouwen, een amberbier met een alcoholpercentage van 7,5 procent in een aangeklede 1,5 liter-fles. Het jubileumbier wordt in een beperkte oplage van 900 flessen verkocht. Iedere fles is persoonlijk genummerd en is alvast te bestellen via https://www.webwinkelberneabdijbier.nl

Hella van der Wijst signeert boek

Vanaf 23 mei 12.00 uur kunnen de bestelde flessen bij het proeflokaal van Berne abdijbier worden afgehaald in een vastgesteld tijdslot. Eenzelfde regeling geldt op Tweede Pinksterdag, 24 mei. Na afloop van het korte officiële programma is er gelegenheid om met Hella van der Wijst in gesprek te gaan en signeert ze in de abdijwinkel haar onlangs verschenen boek De kracht van samen.

De geplande kloostermarkt op het abdijterrein die op 24 mei zou plaatsvinden, is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar zondag 12 september.

Volledig scherm De norbertijnen bestaan 900 jaar en vieren dat onder meer met een glossy en jubileumbier. © Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther