98-jarige Jim 'Pee Wee’ Martin maakt sprong uit vliegtuig boven Eerde

Jim Martin, bijgenaamd Pee Wee omdat hij de lichtste man was van zijn regiment, wilde de sprong ondanks zijn hoge leeftijd niet aan zich voorbij laten gaan en benaderde de organisatie. Hij is één van de parachutisten die vanaf de oprichting van het 506th Parachute Infantry Regiment werd opgeleid in Camp Toccoa in Georgia in de Verenigde Staten. In de nacht van 5 op 6 juni 1944 sprong hij boven Normandië bij D-Day. In de middaguren van 17 september 1944 landde hij op de drop zone in Son. Hij deed mee aan de bevrijding van Eindhoven en vocht vervolgens in Eerde mee om de Corridor open te houden.