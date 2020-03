A50: nog kleine twee weken 120, maar de 100-borden staan er (afgeplakt) al

Veghels gala niet langer in Lambertus­kerk maar bij zusters

9:08 VEGHEL - De derde editie van het Deken van Miertgala in Veghel zal niet langer plaatsvinden in de Lambertuskerk. Het tweejaarlijkse gala gaat kleiner en in iets gewijzigde opzet verder in de kapel van de zusters Franciscanessen.