A50 tussen Veghel-Noord en Sint-Oedenrode dicht door gekantelde vrachtwagen

Hinken op hoge hakken levert 13,500 euro op voor therapie van Udense Yvonne (35)

15 september UDEN - De hakkenrun van de hoek van de Markt in Uden naar Sergeant Peppers heeft 13.492,50 euro in het laatje gebracht voor de crowdfundingsactie van de Udense Yvonne Ceelen. Daarmee hoopt Ceelen geld op te halen om een stamceltransplantatie in Moskou te bekostigen en daarmee de ziekte MS, die steeds meer van haar leven beheerst, even een halt toe te roepen.