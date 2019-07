A50 week lang dicht, groot onderhoud kost 4,4 miljoen euro

Uit ervaring kiest Rijkswaterstaat voor een ‘korte en heftige periode’ van overlast voor automobilisten. ,,Het alternatief is dat we een paar weekeinden op rij de snelweg moeten afsluiten”, zegt woordvoerder Maurice van de Graef van Rijkswaterstaat. ,,We proberen de overlast voor de directe omgeving zo veel mogelijk te beperken.”

Drie jaar geleden werd de A50 tussen Veghel en Oss in beide richtingen in de vakantieperiode ook al afgesloten. Toen is met name het stuk tussen Oss en Veghel in de richting Eindhoven aangepakt. Nu is het gedeelte tussen Zeeland en Oss in de richting Nijmegen aan de beurt. ,,Drie jaar geleden was dat nog niet nodig”, aldus Van de Graef.

Zoab

De weg krijgt nieuw tweelaags zoab (zeer open asfalt beton) dat extra geluidsarm is en het water nog beter doorlaat. Ook worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht die extra reflecterend zijn en daardoor beter zichtbaar. Tot slot worden bij twee viaducten de voegovergangen in de weg aangepakt. Alles bij elkaar kost het groot onderhoud 4,4 miljoen euro.

Om te voorkomen dat doorgaand verkeer zich ter hoogte van Uden vastrijdt en zelf allerlei alternatieve routes gaat zoeken, worden automobilisten ruim op tijd op de afsluiting gewezen en omgeleid. Bij Eindhoven wordt het verkeer via de A2 naar Den Bosch gedirigeerd en dan vanaf knooppunt Hintham weer terug over de A59/A50 richting Nijmegen. Ter hoogte van Veghel volgt een tweede alternatief via de N279 langs de Zuid-Willemsvaart naar de A2 en dan weer richting A59/A50. ,,Daarmee hopen we de grootste bulk van het verkeer om te leiden”, aldus de woordvoerder.

Lokaal verkeer

Lokaal verkeer kan tussen Veghel en Uden kan nog wel een stuk over de A50 rijden. Op- en afrit 11 (Veghel) naar de A50 zijn afgesloten maar oprit 12 (Veghel-Noord) richting Nijmegen is wel gewoon open. Zo ook op- en afrit 13 (Volkel) en de afrit 14 (Zeeland/Bernhoven). Rijkswaterstaat hangt dat echter niet aan de grote klok omdat dit vooral voor plaatselijk verkeer bedoeld is. Rijkswaterstaat plaatst bij Uden borden voor de omleidingsroute richting knooppunt Paalgraven bij Oss. De op- en afrit 15 (Nistelrode) en de afrit 16 (Oss) zijn van 19 juli tot 25 juli afgesloten.

Foodcourt

De gemeente Uden wil samen met Rijkswaterstaat afrit 14 die uitkomt op het drukke Foodcourt ook aanpakken maar dat project wordt nog niet meegenomen in dit werk. Ter plaatste moet een extra rijbaan komen en de rotonde wordt omgebouwd tot kruising om het verkeer beter te kunnen afwikkelen.