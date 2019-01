A50 weer vrij na files door ongeluk en pech

Wethouder Uden te water met nieuwe badlift in Drie Essen

9:10 UDEN - De nieuwe badlift van zwembad Drie Essen in Uden werkt. En hoe. Wethouder Maarten Prinssen nam hem woensdagavond hoogstpersoonlijk in gebruik door zich - in zwembroek - in het warme water te laten takelen door voorzitter Jo van Tienoven van de Werkgroep Gehandicapten Zwemmen (WGZ).