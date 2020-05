Aangewaaid doek van landbouwbedrijf pakt Veghels huis in

Corona vervroegt het einde van De Winkel in Venhorst

17:09 VENHORST - De Winkel, een initiatief van vijf vrouwen uit Venhorst, is niet meer. De winkel was vanwege het corona-virus al sinds 18 maart dicht. Deze maandag haalde de Voedselbank Veghel e.o. de voorraad op want De Winkel houdt helemaal op te bestaan.