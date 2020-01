Aanleg Randweg Boekel gaat eindelijk van start

Ook voor artsen Bernhoven is thuis werken er eventjes niet bij

20 januari UDEN - Je rijbewijs ophalen, het regelen van een begrafenis of lekker thuis werken. Dat is voor artsen, ambtenaren en ook gewone burgers even niet of slecht mogelijk. Boosdoener is de software van het Amerikaanse bedrijf Citrix, dat kampt met een ernstig beveiligingslek.