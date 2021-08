Aannemer maakt drempels ‘per ongeluk’ te hoog, Veghelaren stuiteren en steigeren over steile bulten

Hans Klok vrolijkt dialyse-patiënten Bernhoven op

11 augustus UDEN - Drie keer per week zitten zo'n tien patiënten in ziekenhuis Bernhoven urenlang aan het dialyse-apparaat. Saai en vervelend. Woensdagmiddag was het anders want toen stond plotseling Hans Klok met zijn maatje clown Kevinski op de stoep.