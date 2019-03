Aanpak N264 rond Uden: meer vragen dan antwoorden

UDEN - De provincie komt donderdag 28 maart weer tekst en uitleg geven over de aanpak van de weg N264 bij Uden. Dat zal tijd worden vinden ze in Volkel en Odiliapeel, want daar wachten ze al bijna een jaar op antwoorden.

Het is al heel lang heel stil rond de aanpak van de provinciale weg N264 tussen Uden en Haps. In mei vorig jaar konden inwoners en belanghebbenden voor de eerste keer reageren op de, toen nog schetsplannen van de provincie. Onder andere de dorpsraad Volkel en het Peels Platform uit Odiliapeel maakten daar gretig gebruik van en stelden samen tientallen vragen. ,,Tot op heden hebben we nog geen enkel antwoord of reactie gehad”, zeggen Bram Hoefnagel (Volkel) en Roger Bens (Odiliapeel) teleurgesteld. En dus blijft er nog een heleboel onduidelijk.

Omklap

Bijvoorbeeld waarom er bij Volkel, direct na de Industrielaan ter hoogte van de Vloetstraat, in de N264 een extra kruising moet komen. Die zal, volgens de dorpsraad, Volkel-West verder van het dorp afscheiden. ,,In mei was er nog geen extra kruising, in juli toen het definitieve plan werd gepresenteerd was-ie er ineens wel. Waarom?”, zegt Bram Hoefnagel. Nog vervelender vindt hij het - met heel Volkel - dat de langverwachte omleiding van het verkeer over de N605 via de Zeelandsedijk naar de N264 geen zekerheid meer is. ,,Over die ‘omklap’ van de weg praten we al 25 jaar”, zegt Hoefnagel. ,,Nu staat dat ineens ter discussie. Dat is voor ons en de gemeente Uden niet te begrijpen.”

Om Volkel heen

Zo ook voor Bastiaan Beun die via de stichting Leefomgeving N264 opkomt voor de belangen van de aanwonenden. Ook hij is voorstander van die omklap, zodat verkeer uit Boekel/Gemert voortaan om Volkel heen rijdt in plaats van dwars door het dorp heen. Hij ziet nog wel een lichtpuntje: het recente verkiezingsfilmpje van gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) op Facebook, die daarin hardop zegt dat deze omleiding een serieuze mogelijkheid is om het verkeer door Volkel te ontlasten. Van der Maat legt de bal bij de gemeente Uden die dat besluit moet nemen. Dat zal dan moeten gebeuren op basis van het zogeheten omgevingsonderzoek dat wordt uitgevoerd.

,,Volkel is daar heel sceptisch over”, zegt Hoefnagel. ,,Het is meer dan geld of verkeerscijfers. Het gaat over de leefbaarheid van het hele dorp.” En de noodzaak is volgens hem wel duidelijk, daar is na 25 jaar praten eigenlijk geen onderzoek meer voor nodig. Dat beaamt Matthie van Merwerode die als oud-wethouder de aanpak van de N264 mee voorbereidde en nu als raadslid het proces zeer kritisch volgt, met een spervuur aan schriftelijke vragen aan het nieuwe college van B en W.

Dialoog

Hij vindt dat de burgers van Uden tot dusver veel te weinig betrokken zijn bij dit belangrijke project. ,,Als gemeente eis je bij ingrijpende plannen dat er een zogeheten omgevingsdialoog met omwonenden wordt gevoerd. Waarom eisen we dat nu niet van de provincie”, vraagt hij zich af. ,,Het lijkt erop dat de provincie nu iedereen informeert maar we missen de inbreng en ideeën van burgers.”