Aanpak weg Lendersgat is een proef

Dat zegt burgemeester Marieke Moorman. ,,We proberen in Vorstenbosch een probleem op te lossen dat al jaren speelt. Eerst hebben we geprobeerd om gedragsverandering te realiseren, maar dat is maar ten dele gelukt. Daarom gaan we nu fysieke maatregelen nemen."

Schade

Volgens Moorman is daar voor gekozen omdat bij de hoekige variant vuil zich kan ophopen en omdat er meer kans is op schade aan de weg. ,,Dat opruimen van vuil kost geld en we willen netjes omgaan met gemeenschapsgeld", aldus de burgemeester. De aanpassingen aan de wegen kosten zo'n 80.000 euro. Volgens Moorman heeft het college dat bedrag er voor over om bewoners tegemoet te komen in hun klachten. ,,We beschouwen dit als een pilot-project en gaan volgend jaar opnieuw kijken of de maatregelen effect hebben."