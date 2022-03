Aantal leerlingen Maashorst School Uden in vijf jaar vertienvoudigd: ‘We trekken kinderen ook van verder weg’

Wie echt wil weten hoe het met een school gaat, moet de vraag aan kinderen stellen. Die geven altijd eerlijk antwoord. ,,Leuk”, klinkt het in koor als de verslaggever de vraag afvuurt in een willekeurig lokaal. En de leerlingen roepen het luid. De Maashorst School is onmiskenbaar bezig aan een opmars. In 2017 opende de basisschool met een onderscheidend onderwijsconcept in Uden met vijf leerlingen. Bijna vijf jaar na dato is dat aantal op school, met op dit moment zeven medewerkers, vertienvoudigd.