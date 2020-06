Aardappelberg zorgt voor friet op menu in Veghel

VEGHEL - In Veghel is zaterdag voorkomen dat duizenden aardappels tot veevoer worden verwerkt. Tijdens de Nationale Aardappelberg Dag kon op 12 plekken in het land voor een schijntje een zak vol met piepers worden geschept. Om op deze manier voedselverspilling tegen te gaan.

Gebakken aardappels of friet. Vooral voor dat laatste is het aardappelras Markies erg geschikt, weet boer Marcel Verhoeven Uit Erp. Hij heeft zijn vrachtwagen, vol met deze aardappels, op het parkeerterrein aan de Noordkade gestald.

Tegen betaling van € 4,50 kunnen Veghelaren hun tas vol scheppen. Na het downloaden van app Too Good To Go kon de bestelling vooraf worden betaald en een tijdslot gereserveerd om de aardappels op te halen. Op die manier wordt een te grote drukte op de Noordkade voorkomen. De organisatie verwacht zo’n 1.000 klanten.

‘Weggooien is zonde’

Suzanne van der Helm is de eerste. Ze laadt haar stevige boodschappentas niet mudvol. ,,Als ik ze straks zelf weer weg moet gooien is het ook zonde”, stelt ze nuchter. Wat ze ermee gaat doen weet de Veghelse nog niet. ,,Koken of bakken. Een van de twee. Misschien maak ik er frietjes van. Daar heb ik nu in ieder geval voldoende voor”, lacht ze.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Suzanne van der Helm schept als eerste een boodschappentas met aardappelen vol. © Philip van den Brand

Plaatsgenoten Gerard van Mil en echtgenote Karin Bettgens waarderen de actie tegen voedselverspilling. Ze maken vaker gebruik van de aanbiedingen in de app Too Good To Go. ,,Je betaalt gemiddeld een derde van de normale prijs”, aldus Van Mil. Of ze zelf alle aardappels opeten weten ze nog niet. ,,Ze blijven lang vers en anders is onze dochter er goed mee.”

20 ton piepers

Vanuit de vrachtwagen worden drie kuubbakken telkens met aardappels gevuld. De ‘klanten’ mogen er zelf in graaien. Er wordt niks afgewogen dus iedereen vult zijn tassen of emmer naar behoefte. ,,Die wagen gaat vandaag niet leeg”, weet Verhoeven zeker. ,,Er zit zo’n 20 ton aan piepers in.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Wethouder Harry van Rooijen vult een kuubbak met aardappelen. Boer Marcel Verhoeven (midden) en wethouder Jan Goijaarts kijken toe. © Philip van den Brand

Hij is blij met het initiatief. ,,Het is goed dat er aandacht voor dit probleem is. Onze schuren liggen vol met aardappels.” Door de coronacrisis is de vraag vanuit de horeca en evenementen weggevallen en zitten boeren met een gigantisch overschot van voornamelijk (friet)aardappelen opgescheept. Op de Nationale Aardappelberg Dag raken ze hun voorraad toch wat kwijt voor een eerlijke prijs.

Verse friet

Bezoekers komen uit Veghel, maar komen ook van verder constateren de wethouders Harry van Rooijen en Jan Goijaarts die een handje meehelpen. ,,Ik heb net drie zakken naar de auto van een dame uit ‘s-Hertogenbosch gesjouwd. Die gaat vanavond in haar restaurant verse friet maken voor de gasten”, vertelt Van Rooijen, het zweet van het voorhoofd vegend. ,,Het begint op werken te lijken Harry. Wegwezen hier”, grapt Goijaarts in de richting van zijn collega.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De 2-jarige Ryan Geeraets kijkt angstig naar de mascotte van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. © Philip van den Brand

De wethouders zien veel gezinnen in de bakken graaien. Ryan Geeraets (2) vindt de mascotte van de organiserende Stichting Samen Tegen Voedselverspilling maar niks. Hij kruipt angstig tegen zijn moeder aan. ,,Die meneer eet mij toch niet op”, vraagt hij huilend. Teun van Roosmalen heeft er geen oog voor. Tevreden sjouwt hij met twee volle tassen van het terrein. ,,Ik ben een groot liefhebber van aardappelen. Het is erg voedzaam”, verklaart de Veghelaar die bewust met voedsel en verspilling bezig is. ,,Als mensen in een restaurant hun bord maar half leegeten stoort me dat.” Zijn bord gaat vanavond zeker leeg, want op het menu staan aardappelen.