Aardbeien-drive in in Uden is even Sinterklaas-drive in voor Bernhoven-kids

Met modezaak Dandelion verdwijnt ook laatste winkel aan de Patio in Veghel

24 november VEGHEL - Ook de laatste winkel in de Patio in het Veghelse winkelcentrum verdwijnt. Niels en Léan Willemsen, eigenaren van modezaak Dandelion in Veghel, hebben als laatsten besloten toch mee te doen in de ombouw van dit stuk winkelcentrum. Dat levert weer drie extra woningen op.