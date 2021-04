Aardbeienfile zet leefbaarheid in Udense woonwijk onder druk: ’Ik ben er klaar mee. De rijen auto’s voor de deur, het wildplassen’

Udense zangeres Celine brengt iets teweeg met nummer over pestverle­den: ‘Wees trots op wie je bent’

4 april UDEN - Met haar nieuwe nummer Do Better staat de Udense zangeres Celine Rae stil bij haar eigen pestverleden en wil ze andere gepeste jongeren steun en hoop bieden. Dat ze in een week ruim 18.000 streams en een nominatie in de stemlijst voor de Top 40 binnensleepte, maakt haar trots.