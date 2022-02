Aartsengel Michaël ruimt het veld voor appartementen; sloop bij klooster Veghel gaat van start

Bernhoven staat open voor wens Veghelse polikli­niek: ‘Maar het zit niet per se in stenen’

UDEN/VEGHEL - Ziekenhuis Bernhoven staat open voor de wens van een polikliniek in het nieuwe Kloosterkwartier in Veghel. Het ziekenhuis wil daarover graag in gesprek met de gemeente en de betrokken partijen maar waarschuwt op voorhand dat die niet te veel in ‘gebouwen of spreekuren’ moeten denken.

