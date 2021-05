Acht babyeendjes dood nadat jongens broedende moeder overgieten met frisdrank: ‘Ons hart huilt op Moederdag’

VIDEO Sobere en onstuimige herdenking 4 mei in Uden en Odiliapeel

4 mei UDEN/ODILIAPEEL - Kermis in de hel en op de grond een stille en sobere herdenking. Zo zag dinsdag de 4 mei herdenking in Uden en Odiliapeel eruit. In beide plaatsen werden door burgemeester Henk Hellegers en mensen van het 4-5-mei comité kransen gelegd en werd de taptoe geblazen. In een stormachtig decor.