Acht jaar cel voor poging tot moord op vriendin in Veghel

De verdachte was die dag met zijn vriendin meegegaan naar café de Afzakkerij in Veghel. Hij vond het niet leuk dat ze hier contact had met haar ex-vriend. De Veghelaar gooide een glas bier over haar heen en beet haar toe: ,,Als je thuis komt, steek ik je kapot." De man ging daarop naar huis. Het slachtoffer volgde ruim een half uur later.



De Veghelaar had volgens de rechters in die tijd gelegenheid 'om zich te beraden op zijn gedrag'. De rechtbank vond daarom dat er geen sprake was 'van een opwelling', maar dat de verdachte juist 'bewust en planmatig' te werk ging.