Acht seniorenwoningen achter de oude tabakskerverij in Erp. En de kerverij zélf wordt verkocht

Het is natuurlijk een prachtige plek, hier zo midden in Erp, vlakbij gemeenschapshuis Ter Aa en met de plannen voor een landschapspark om de hoek. En dus verwacht Kelly Versteegden van Bouwbedrijf Versteegden dat de acht seniorenwoningen die het bouwbedrijf hier wil bouwen in trek zullen zijn. ,,We zetten iets heel moois neer, midden in het dorp. Voor senioren is dit een fijne plek, dicht bij voorzieningen.”