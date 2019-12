Acht seniorenwoningen achter de oude tabakskerverij in Erp: ‘Iets heel moois midden in het dorp’

Bouwbedrijf Versteegden wil achter de oude tabakskerverij aan de Hezelstraat in Erp acht seniorenwoningen bouwen. In het rijksmonument zelf, de aanbouw en de schuur is plek voor nog eens drie woningen. ,,We zetten iets heel moois neer, midden in het dorp. Voor senioren is dit een fijne plek, dicht bij voorzieningen.”