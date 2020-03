Acht wisenten uit Maashorst via vangkraal verplaatst naar andere natuurgebieden

Zelfs nu de leerlingen thuis zitten, gaat de les gewoon door: ‘Ze vragen nog steeds of ze naar de wc mogen’

20:05 GEFFEN/VEGHEL/OSS - Scholen halen alles uit de kast om de komende weken zo normaal mogelijk te laten verlopen. Van videolessen in een leeg klaslokaal tot een compleet rooster om thuis mee aan de slag te gaan. ,,Over een tijdje zullen we zeggen dat corona het digitale onderwijs een enorme boost heeft gegeven.”