Achterligger knalt hard op auto in Odiliapeel, bestuurster gewond naar het ziekenhuis

Boerkaver­bod? Voor de Brabantse ziekenhui­zen blijft alles zoals het was

9:08 Paniek in de entreehal van het ziekenhuis? Nee, dat valt reuze mee. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding, ook wel ‘boerkaverbod’, ging donderdag in, maar voor de ziekenhuizen in de regio verandert er naar eigen zeggen niets.