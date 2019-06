Achtste zand&Zo in Erp groeit hard

VIDEO Strijd om 'beste chauffeur van Nederland' beslecht in Rooi

21:38 SINT-OEDENRODE - Wie is het meest bekwaam in achteruit inparkeren? Wie kan het best, het snelst en het veiligst zijn of haar oplegger koppelen aan de truck? Wie werkt het best de veiligheidsroutine voor een rit af? Wie rijdt er het zuinigst? Op dat soort vragen werd een antwoord gezocht tijdens de eerste finale van de DAF Driver Challenge, zaterdagmiddag in Sint-Oedenrode.