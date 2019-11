Actie boven de Action: nieuwe bowling Uden gaat van start

Dankzij de de komst van de Action is het in de Pastoor Spieringsstraat in Uden een stuk levendiger geworden. Vanaf 1 december wordt het nog drukker want dan opent in de enorme ruimte boven die winkel Dollie’s bowling & gamingcentre. Een ambitieus project van Daniël Dol, telg uit een roemrijke bowlingfamilie uit Tilburg die in Uden zijn geluk gaat proberen. ,,Het is spannend maar ik heb er alle vertrouwen in”, zegt hij.