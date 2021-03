Actiegroep luidt noodklok tegen zonneparken Zijtaart: ‘Niet op de plak, maar op het dak’

Ontmoe­tings­plein Mellepark Uden groeit als kool: eerst de sporters, dan de basisscho­len

4 maart UDEN - In een razend tempo schiet het ontmoetingsplein Mellepark uit de grond. In het nieuwe wijkcentrum voor Uden-Oost kan volgens planning medio mei al gesport worden, de basisscholen Camelot en De Palster en kinderopvang Kanteel trekken er later in.