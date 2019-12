Actiegroep ‘Schaijk hoort bij Oss’ begraaft de strijdbijl nog niet: aanvraag referendum in januari

Spreekuur dermato­loog bij huisarts stopt ondanks groot succes

7:02 UDEN/VEGHEL/OSS - Huisartsen blij, dermatologen blij en patiënten blij. Iedereen is dik tevreden over de proef van ziekenhuis Bernhoven om de dermatoloog samen met de huisarts spreekuur te laten houden maar toch is het deze maand gestopt. De reden: er is geen geld voor.