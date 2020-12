Actiegroep tegen groei varkensbedrijf Zeeland vindt gehoor in Brabantse politiek

De actiegroep vindt gehoor bij de PvdA-fractie in Brabant. De partij meent dat de provincie haar eigen doelstellingen tegenwerkt door de uitbreiding van het varkensbedrijf mogelijk te maken. De Kort voorziet nog meer overlast in een gebied dat al zwaar overbelast is door de aanwezigheid van veehouderijen. De PvdA’er noemt het optreden van de bestuurders van Gedeputeerde Staten (GS) ‘bijzonder teleurstellend’. ,,Ik vind oprecht dat wat GS hier doet absoluut niet kan.”

‘Niet sjiek’

Het is de vraag of de PvdA als oppositiepartij genoeg steun krijgt in de Brabantse politiek om echt iets te veranderen of een spoeddebat te houden. Het is ook nog wachten op een reactie van het provinciebestuur. Dat liet in eerdere antwoorden weten dat ze zich wil houden aan oude afspraken met Hermens.