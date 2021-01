Action in Veghel gaat verhuizen; Lidl wordt veel groter

Video Zwaarge­trof­fen regio krijgt eerste prik tegen corona: ‘Heel mooi om juist hier te beginnen’

4 januari VEGHEL - Het laatste nieuws over de eerste prik tegen corona komt zelfs in de vaccinatiehal in Veghel als verrassing. Niet vrijdag, maar woensdag al wordt hier landelijk de eerste spuit gezet tegen het virus. ,,Als het nodig is, zijn we klaar om te beginnen.