Ad Bekkers maakt zich zorgen: ‘Als we niet opletten neemt de druk op Eerde toe en zijn we de rust die we nu hebben kwijt’

Ad Bekkers is 68 jaar en woont al 33 jaar samen met zijn vrouw in Eerde. Wat hij omschrijft als een geweldig dorp. In zijn vrije tijd doet hij aan vrijwilligerswerk, is hij in de natuur te vinden en fotografeert hij graag. Ook voor een klusje hier en daar draait hij zijn hand niet om.

Spotlight

,,Er zijn heel veel personen in Eerde die bijzonder zijn en een plek in de spotlight verdienen. Deze mensen leveren een hele grote bijdrage aan de samenleving hier in het dorp, maar als je die gaat noemen is er altijd wel iemand die je vergeet. Een van die personen is Johnny van Geffen. Hij maakt wekelijks de Eerdse Krant en levert daarmee een geweldige bijdrage hier in het dorp en aan het levend houden van die gemeenschap. Een ander voorbeeld is Ineke van de Ven. Dankzij haar hebben we een winkel in de molen voor de vergeten boodschappen en een leuke koffietafel voor wandelaars en fietsers, waar mensen met een beperking werken. Zo levert ook Antoinette van de Burgt een grote bijdrage aan Eerdelogie, zoals de heemkunde van Eerde heet. Zij is daarin echt een dragend figuur die de hele historie van Eerde samen met een groep mensen bewaart en documenteert.”

De moeite waard

,,De kronkelende Kapelstraat, de pastorietuin met kiosk,historische bomen en Eerdse Kerk. De directe ligging tegen het dorps natuurgebied de Eerdse Bergen en Vlagheide. Het is ideaal gelegen vlakbij belangrijke verbindingen, maar toch heel mooi in het groen. De groene buffer rond het dorp is heel waardevol. Eerde is in zowel het dorp zelf als de omgeving nog een heel rustige en bijzondere mooie waardevolle enclave.”

Typisch Eerde

,,De gastvrijheid is typisch Eerde, de open instelling het ontvangen van mensen. Hier wonen steeds meer mensen van buiten en ik heb de indruk dat het hen wel bevalt. Typisch Eerde is de makkelijke aansluiting van mensen die hier komen wonen.”

De toekomst

,,De toekomst van Eerde is een beetje kwetsbaar. Eerde is een enclave midden in het groen, maar er is behoefte aan ruimte voor woningen, industrie, energie en infrastructuur. Als we niet opletten neemt de druk op Eerde toe en zijn we de rust die we nu hebben kwijt. Dat is iets waar ik me zorgen over maak.”

Verbeterpuntje

,,De Eerdsebaan is een verbeterpuntje daar moet de snelheid omlaag naar 60 km per uur. De oversteekplaats bij de Zandvlietkruising is al verbeterd en er is een rotonde, maar de snelheid is nog steeds te hoog. Ik ben echt bang voor ongelukken daar. Ook mag de horeca in het dorp wel een steuntje in de rug krijgen. De animo neemt af en dat is jammer in een dorp wat zoveel te bieden heeft. Nu wordt er gepraat over nieuwe horeca in de natuurpoort, die willen ze midden in de natuur plaatsen, maar die zou eigenlijk moet midden in het dorp moeten komen. Daar kan de horeca dan ook van profiteren. En uiteraard zijn meer woningen ook van harte welkom.”

Bijzonder

,,De naam maakt Eerde al bijzonder. Het heeft al een hele bijzondere naam alsof het een soort middelpunt van eerste akkers is waar het allemaal begonnen is. De gastvrijheid zoals ik eerder al zei, die maakt Eerde echt bijzonder.”