Ad Tielemans uit Boekel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau bij afscheid van Handbal Verbond

Boekelse senioren: kleine kavels gaan de doorstro­ming bevorderen

BOEKEL/VENHORST - Ze wonen in een paradijsje, op een bosperceeltje in Venhorst. Maar het wordt te groot voor Tiny en Rien van den Broek. Ze willen graag kleiner gaan wonen. Maar er is niks. Daarom bedachten ze een plan.

19 juni