Ad van der Wijst: ‘De leegstand van de winkels op het Agathaplein in Boekel is mij een doorn in het oog’

De 64-jarige Ad van der Wijst woont al 30 jaar in Boekel. In het dagelijks leven is hij werkzaam in de financiële sector als verzekeringsadviseur. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn grote hobby is fotografie. Hij is lid van twee fotoclubs: Fotogroep Focus in Boekel, waar hij ook voorzitter van is en Fotoclub Veghel. Daarnaast is hij bestuurslid van de Volksuniversiteit Boekel-Venhorst, natuurliefhebber, muziekliefhebber (met name concerten en festivals) en houdt hij van (ski)vakanties.