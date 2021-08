Ad Vlems is de ‘Klimaatburgemeester’ van Boekel, zegt het ministerie

Rechter kan weinig met gesteggel over heg bij Hemelrijk

27 augustus DEN BOSCH/VOLKEL - Een nieuwe heg op het parkeerveld van recreatiepark Hemelrijk in Volkel staat te dicht bij een belangrijke sloot. Het waterschap wil daarom geen goedkeuring geven voor de aangevraagde vergunning. De partijen troffen elkaar vrijdag in de rechtbank in Den Bosch, maar daar was het eigenlijk te vroeg voor.