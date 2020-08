‘Addy tekende op jonge leeftijd al jurken en maakte zeikmuziek’

UDEN - Hij heeft het consequent over ‘onzen Ad’, Udenaar Jacques van de Krommenacker (72), broer van de twee jaar jongere modekoning Addy. ,,Hij was altijd een beetje een buitenbeentje.”

De ouders van Jacques, Addy, Piet en Hans en de zussen Gerrie en Wilma, Leentje Boeijen en Broer van de Krommenacker, hadden een schilderszaak aan de Kerkstraat in Uden. Moeder Leentje runde de winkel met verf, schoonmaakartikelen en behang. ,,Onzen Ad zat toen-ie een jaar of twaalf was, altijd al jurken te tekenen op de achterkant van de behangboeken. Dus dat heeft er altijd wel ingezeten", lacht Jacques.

College van het H. Kruis

Omdat het destijds niet ongebruikelijk was dat een van de kinderen priester werd, ging Addy na de lagere school, de Petrusschool, naar het College van het H. Kruis, een paar honderd meter verderop in de straat. ,,Hij ging daar naar het internaat, met de bedoeling om Kruisheer te worden. Af en toe mochten de 'studenten’ een rondje lopen door het dorp. Keurig in de rij, begeleid door enkele paters. Mijn moeder stond dan in de winkel te kijken. Maar hij mocht niet binnenkomen. Niet uit de rij.”

Quote Ik werd drummer bij The Specs, hij zanger bij Square Jacques van de Krommenacker Lang hebben die priester-aspiraties niet geduurd: Addy verliet het internaat en ging naar de Mulo. ,,Daar begon zijn muziekcarière. Met name Dusty Springfield, de Bee Gees en niet te vergeten Cilla Black. Ik noemde dat altijd zeikmuziek. Ik was meer van het ruigere spul: Stones, Kinks, Pretty Things. Dat soort werk. Ik werd drummer bij The Specs, hij zanger bij Square. Met die groep trad hij ook buiten de regio op, tot in Duitsland toe."

Jacques herinnert zich dat Addy nog enkele keren bij The Specs heeft gezongen. ,,Het Bee Gees-nummer The Spics and the Specs natuurlijk. En Be bop-a-Lula van Gene Vincent. Kun je het je voorstellen, onzen Ad in zo'n nummer? Dat was lachen, vonden wij.“

Cabaret Onze Wil

Muziek was trouwens in Huize Van de Krommenacker dagelijkse kost: ,,Mijn vader speelde klarinet, Rigoletto en dat soort klassieke dingen, mijn broer Hans, de latere kunstschilder, hield van Charles Aznavour, Piet meer van Ricky Nelson. Dus alle stijlen waren wel vertegenwoordigd." Broer Hans had vroeger in Uden cabaretgroep Onze Wil. ,,Een begrip in die dagen. En later haalde hij allerlei bandjes naar Uden. Vaak met prachtige namen, zoals Poppy Matulessi en de Popcats, een Ambonese band uit Vught. Muziek zit bij ons dus tot in onze wortels.”

Verkleden in de schuur

Quote Dat hoefde thuis niemand te zien. Kon-ie ook geen commentaar krijgen Jacques van de Krommenacker Als Addy met zijn band moest optreden trok hij thuis in de schuur al zijn showkleding aan: broeken met wijde pijpen, bloezen met roesjes aan de mouwen. ,,Dat hoefde thuis niemand te zien. Kon-ie ook geen commentaar krijgen”, lacht Jacques.

Na de mulo begon Addy als verkoper in de Hipshop van Van Hout-Brox, later in Den Bosch in de Tik Tak Boetiek. Met de bus van Uden naar Den Bosch en eens per maand naar Londen om kleding in te kopen. ,,Die Tik Tak Boetiek zaak nam hij uiteindelijk over en dat was het eigenlijke begin van zijn mode-imperium."

Uit de kast

Ondertussen kwam Addy ‘uit de kast'. ,,In de Square-tijd kwamen bij ons tal van vrouwelijke fans over de vloer, maar toch koos hij voor de andere sekse. Wij hadden dat allang in de gaten. Ik denk dat mijn vader er het meest moeite mee had. Uiteindelijk zei hij: het is overal wel iets. En daarmee was de kous af.”

Kosten noch moeite werden gespaard

Langzaam maar zeker groeide het imperium van Addy. Hij lanceerde in 2002 zijn eerste ontwerpen op de Beau Monde Fashion Awards en hij won in 2007 een belangrijke Italiaanse mode-onderscheiding. Jacques over die tijd: ,,Er kwamen shows, met name in Hilversum. Met diner-dansant. Ik had destijds een drukkerij en ik moest de uitnodigingen drukken. Kosten nog moeite werden gespaard. Het ging net als met de stoffen voor zijn jurken: de hele vloer lag bezaaid met papiermonsters. Ik kreeg er weleens hoofdpijn van. Dan ging ik een blokje om en zei: Ad ik hoor het wel als je eruit bent.”

Quote Het ging net als met de stoffen voor zijn jurken: de hele vloer lag bezaaid met papiermon­sters. Ik kreeg er weleens hoofdpijn van Jacques van de Krommenacker

Het leven als broer van zo'n BN-er had ook zo zijn voordelen: ,,Ik kwam op zijn feesten. Daar ontmoette ik allerlei interessante mensen: Sandra Reemer natuurlijk, Willeke Alberti die nog ooit speciaal voor mijn moeder zong, Bolland en Bolland en de sterren van Goede Tijden Slechte Tijden. Later Ruud en Estelle Gullit. In tegenstelling tot wat velen denken was het geen afstandelijk wereldje. Je maakte er heel gemakkelijk contact. ik kreeg heel wat drukwerk uit die kringen.”

Biertje voor de broer van...

Er werden tv-programma's opgenomen, waarin ook Jacques voor kwam. ,,Als ik dan met mijn vrouw ergens ging eten, gebeurde het wel dat de serveerster zei: ‘een biertje voor de broer van'. “

Quote Hij leeft voor de glitter en de glamour. Niet om er rijk van te worden Jacques van de Krommenacker Over de financiële perikelen van zijn broer, zijn belastingschulden en uiteindelijk het faillissement, wil Jacques niet zo veel kwijt. ,,Veel mensen denken: die zal ergens nog wel flink wat achter de hand hebben. Maar dat is niet zo. Hij leeft voor de glitter en de glamour. Niet om er rijk van te worden.”