Adelaar verdwenen van Airborne-monument bij Kasteel Heeswijk

Want komende dinsdag 17 september is het precies 75 jaar geleden dat parachutisten van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie hier landden. Ze hadden eigenlijk dichter bij Veghel terecht moeten komen maar ze kwamen dichtbij het kasteel op de grond. Aalmoezenier Francis Sampson viel zelfs in de gracht. Ook dit detail staat te lezen op het monument dat in 1994, vijftig jaar na Market Garden, werd opgericht en waarbij komende dinsdag een officiële herdenkingsplechtigheid is.