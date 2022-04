Advies informateur Bos verrast: CDA, Lokaal en D66

Door kou nog geen megadrukte bij aardbeien drive-in Uden: wel verkeers­plan achter de hand

UDEN - De aardbeien drive-in J&B in Uden is sinds deze week weer open maar van files zoals vorig jaar is geen sprake. ,,Het is gewoon te nat en te koud", zegt Jan van den Elzen, monter als altijd. Voor de verwachte topdagen ligt er wel een verkeersplan klaar.

