Advies informateur Bos verrast politieke partijen in Bernheze: ‘Coalitie van CDA, Lokaal en D66'

Struikel­ste­nen voor huis in Veghel vertellen triest verhaal dat eindigt in Sobibor

Bijna 79 jaar nadat de Joodse Rosa Meijer-de Groot en haar broer Joseph ‘Job’ de Groot op last van de Duitsers hun huis aan de NCB-laan 6 moesten verlaten, werden ze zondag in Veghel herdacht. Voor de woning legde familielid Barend Andriesse (84) twee struikelstenen in het trottoir.

3 april