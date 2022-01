Adviesraden Sociaal Domein Landerd en Uden fuseren, met spoed voorzitter en secretaris nodig

,,We gaan er vanuit dat we met een nieuwe ASD de gemeente Maashorst gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven op sociaal gebied”, aldus Smits. De afgelopen periode is er regelmatig overleg geweest tussen het dagelijks bestuur van ASD Uden en Landerd. ,,Deze gesprekken hebben behoorlijk wat tijd en energie gekost. We hebben elkaar in die periode beter leren kennen en elkaars standpunten leren zien. Het was daarbij zaak om, naast de verschillen, de overeenkomsten boven tafel te krijgen om vervolgens op een lijn te komen”, vertelt Smits.

Versterking

Vanwege de fusie stellen beide voorzitters hun voorzittershamer ter beschikking. ,,Er zijn enkele mensen die besloten hebben om hun werkzaamheden te beëindigen, vandaar dat we op zoek zijn naar versterking waaronder een voorzitter en een secretaris. Ook betrokken inwoners voor een of meerdere themagroepen zijn van harte welkom. Gerichte ervaring is geen must, maar wanneer iemand kennis heeft van de Wmo, armoedeproblematiek, GGZ of Jeugdzorg is dat mooi meegenomen. Het belangrijkste is dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander en er samen iets moois van wilt maken”, aldus Jenny Smits. Kijk voor meer informatie op www.adviesraadsociaaldomein-uden.nl of stuur een mailbericht naar info@asd-uden.nl.