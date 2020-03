Afblazen of door laten gaan: juni brengt duivelse dilemma’s in Schaijk en Veghel

Scholen in regio zijn vooral opgelucht nu er duidelijk­heid is: geen centraal eindexamen

24 maart OSS/UDEN/VEGHEL - Aan de onduidelijkheid over de schoolexamens kwam dinsdag 24 maart een einde. Dat is voor de schoolleiders in de regio het belangrijkst. Want de onzekerheid voor hun leerlingen en personeel was heftig en de zorgen over de veiligheid waren groot. Er ligt nu nog de taak om tot een goede afronding van de toetsing te komen.