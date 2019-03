Afgelopen met gemopper tegen trainer in Loosbroek: 'Ze zeiden: Ik luister niet naar jou, doe 't lekker zelf'

Baf! Een bal vliegt over het doel, knalt enkele meters erachter tegen een muur en rolt weg. Een voetballer - niet degene die over schoot - rent er achteraan om hem te halen. ,,Dat was een tijd geleden écht niet gebeurd. Dan had diegene gezegd: ga hem lekker zelf halen.'' Met de handen in zijn zakken staat trainer Thierry de Mol langs de lijn naar zijn pupillen te kijken. Wat hij ziet, stemt hem vrolijk. Er wordt gelachen, de kinderen gunnen elkaar iets en luisteren naar hun jonge trainer Kay.

Drie jaar geleden zag hij een totaal ander team. De sfeer was om te snijden. Sommige spelers hadden geen goede klik met elkaar, ze mopperden voortdurend. Daar hadden andere teamgenoten last van. Wie dacht dat alleen sportverenigingen in de grote steden problemen met jeugdspelers hebben, zit er naast. Zelfs in een dorp als Loosbroek - iets meer dan 1200 inwoners, één kerk, één basisschool, één buurtwinkel, een buurtbus - escaleerde het.

Knokpartij

Het broeide in een team met spelers die toen in groep 7 zaten. Zo erg dat er zelfs een voetballer werd geschorst na een knokpartij. En uiteindelijk moest er altijd een ouder in de kleedkamer aanwezig zijn, omdat niemand kon uitsluiten dat er achter gesloten deuren ruzie uitbrak.

Quote Het nadeel van zo'n dorp als Loosbroek is dat de kinderen elkaar overal tegenkomen Thierry de Mol, trainer Trainer Thierry de Mol zag het onder zijn neus gebeuren. Hij was al jaren coach van het team, waarin zijn zoon speelt. ,,Het nadeel van zo'n dorp als Loosbroek is dat de kinderen elkaar overal tegenkomen. Ze zitten de hele dag met elkaar in de klas en vervolgens staan ze ook weer samen op het veld.'' Ook de trainer kreeg voortdurend een grote mond. De Mol: ,,Ze zeiden: ik luister niet naar jou. Doe het lekker zelf. We konden deze training echt niet alleen geven.‘’

Toen sommige spelers wilden stoppen, schakelde de clubvoorzitter pedagoog Marcel van Herpen in. Ouders, trainers, bestuur én een delegatie vanuit de basisschool bespraken de problemen. ,,Er waren ouders die met de tranen in de ogen zaten. Ik had echt geen idee dat het zo diep zat'', herinnert Patrick de Mol, wiens dochter in het team speelt, zich. De spelers én hun ouders leerden elkaar te begrijpen. ,,Sommige kinderen voelden zich heel onveilig door de ruzies. Ze durfden de kleedkamer niet meer in. We hebben de kinderen laten inzien dat hun gedrag angst opriep bij andere spelers en ze laten meedenken over hoe we dat gingen oplossen'', legt pedagoog Van Herpen uit.

Straffen

Tegelijkertijd kregen de coaches tips over hoe ze in bepaalde situaties konden reageren. Want zij zijn meestal 'gewoon' vaders of moeders die het leuk vinden om bij de voetbalvereniging te helpen. Ze leerden bijvoorbeeld dat het geen zin heeft om kinderen in de groep te straffen als ze een grote mond geven, maar nemen ze vaker apart voor een gesprekje. Van Herpen: ,,Een coach kan dan het beste vragen hoe hij het kind kan helpen. Vaak blijkt er meer aan de hand."

Quote We moeten leren niet met volwassen ogen naar zo'n wedstrijd te kijken Paul Brugmans, jeugdcommissie Bij WHV Loosbroek hebben alle trainers meer naar kinderen leren kijken. De nadruk ligt niet meer op het winnen van wedstrijden, maar op plezier maken. Want die druk op het móeten winnen, komt vaker van de ouders dan van de kinderen zelf, constateert deze club. ,,Ik hoorde laatst van een trainer dat zijn f'jes kampioen konden worden. Dat lukte niet, want het werd 3-3, dus die trainer baalde. Kwam hij in de kleedkamer, was het één groot feest. Die kinderen waren dolblij dat ze drie doelpunten hadden gescoord." Paul Brugmans, lid van de Jeugdcommissie, lacht als hij de anekdote vertelt. ,,We moeten leren niet met volwassen ogen naar zo'n wedstrijd te kijken.‘’

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zelf dacht hij drie maanden na zijn vuurdoop als trainer: hier ben ik niet voor in de wieg gelegd. ,,Die kinderen deden niet wat ik van ze verwachtte'', verklaart Brugmans. Maar toen hij daar met een ander clublid over sprak, kwam hij tot een andere conclusie. ,,Ik had veel te hoge verwachtingen en vergeleek de wedstrijden veel te veel met volwassen voetbal."

Het is deze coaches gelukt om met een andere blik op het veld te staan. Trainer Thierry loopt tijdens de trainingen voortdurend rond om de sfeer te proeven. Hoe kijken de spelers? Doen ze mee? Luisteren ze naar de uitleg? Thierry: ,,Ik houd in de gaten of ze plezier hebben. Als ik denk dat er iets is, loop ik even bij ze in de buurt om iets bemoedigends te zeggen." Dit team is opgebloeid. En de grap is: vorig jaar werden ze nog kampioen ook.