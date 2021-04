Afgezwakte motie over bollenteelt unaniem aangenomen in Landerd

Fietser ernstig gewond door aanrijding met auto die van talud schiet op viaduct A50 bij Veghel

20 april VEGHEL - Op de Vorstenbosscheweg in Veghel is dinsdagmiddag iets na 16.30 uur een ernstig ongeluk gebeurd. Een fietser is geschept door een auto en zwaargewond geraakt. Mede omdat de auto ook in brand is gevlogen, zijn hulpdiensten massaal uitgerukt.