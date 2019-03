Afhaalpunt van Boerschappen op Noordkade in Veghel

PvdA: gemeente­huis Uden mag wel wat gastvrijer

14:34 UDEN - De gemeente Uden roept wel dat ze zo gezellig en gastvrij is maar in het gemeentehuis is daar weinig van te merken. Bezoekers stuiten op een ‘dichtgetimmerde balie’ en dat is niet bepaald uitnodigend, stelt de PvdA-fractie in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.